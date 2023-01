Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lorsqu’il y a une séparation entre deux personnes, il est rare qu’aucune tension n’existe, que la situation soit saine. Jason, prénom d’emprunt, n’est pas fan de la relation qu’entretient sa mère avec le fils de Vincent, prénom d’emprunt. Le jeune homme a une grosse différence d’âge avec la dame. Les deux entourages mettent des bâtons dans les roues du couple. La séparation éclate. Des tensions naissent et deviennent de plus en plus importantes au fil des jours. Lorsqu’il part avec sa voiture noire, Jason s’apprête à vriller…