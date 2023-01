Fin de la campagne BOB: la police de Mariemont a contrôlé 422 véhicules, ce week-end

Vendredi, la police de Mariemont a pris part à une action intégrée organisée sous l’égide de la police fédérale (DCA Hainaut). Objectif : lutter contre l’alcool au volant. D’autres actions, placées sous le même thème, ont eu lieu le samedi et le dimanche à l’initiative de la zone de Mariemont en guise de clôture de la campagne BOB.

Cependant, la fin de cette campagne contre l’alcool au volant ne sonne pas pour autant la fin des contrôles en la matière. « En effet, l’insécurité routière est l’objectif premier de notre plan zonal de sécurité et notre zone de police continuera, et ce de manière régulière, à lutter contre la vitesse excessive, les comportements à risque et l’alcool et la drogue au volant, » souligne la zone.