Orange lance une application mobile de protection antispam et d’identification des appels

L’ambition est d’aider les clients à l’heure où la cybercriminalité s’intensifie et où les attaques de phishing gagnent en sophistication, explique-t-il.

L’app d’assistance Orange Phone est disponible sur iOS et Android. Parmi les fonctionnalités clés, on retrouve la protection antispam, l’annuaire inversé, la vérification de l’appelant et un bouton d’urgence pour tous les pays.