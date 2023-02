Bart De Wever et Marie-Christine Marghem parmi une centaine de manifestants dénonçant la fermeture de Tihange 2

«A Tihange, avec les citoyens et d’autres représentants politiques de la N-VA qui manifestent pour le maintien de notre parc nucléaire pour assurer en Belgique une électricité dense, économique et pauvre en C02 ainsi que notre indépendance énergétique», a tweeté Mme Marghem.

Parmi eux figurent le président de la N-VA Bart De Wever ainsi que les députés Theo Francken (N-VA) et Marie-Christine Marghem (MR), qui furent collègues au sein du gouvernement Michel (Suédoise).

Lire aussi Fermeture de Tihange 2: Antoine Assice, directeur de la centrale nucléaire, «Il n’y aura aucune perte d’emploi avec l’arrêt du réacteur» (vidéo)

La manifestation symbolique et pacifique est organisée par le groupement citoyen «Stand up for nuclear».