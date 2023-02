Un accord a été trouvé: Domenico Tedesco va devenir le nouveau sélectionneur des Diables rouges

Nous vous l’annoncions il y a quelques jours : Domenico Tedesco était le grand favori pour succéder à Roberto Martinez à la tête des Diables rouges. Ces rumeurs ses ont confirmées ce mardi, puisqu’un accord a été trouvé entre la fédération belge et le tacticien germano-italien. Sans club depuis son licenciement du RB Leipzig en septembre dernier, l’entraîneur de 37 ans va donc devenir le nouveau sélectionneur des Diables rouges, avec un contrat courant jusqu’en 2026.

Qui est Domenico Tedesco ?

Âgé de 37 ans et sans autre passé de footballeur qu’un court passage chez les amateurs de l’ASV Aichwald non loin de Stuttgart où il a passé son enfance, l’Italo-Allemand s’est illustré par la fulgurance de son ascension dans le coaching pro. Entraîneur des jeunes au VfB Stuttgart puis à Hoffenheim entre 2008 et 2017, cet ingénieur industriel spécialisé en gestion de l’innovation a enchaîné par le sauvetage miraculeux d’Erzgebirge Aue en 2.Bundesliga avant de mener Schalke 04, un étage plus haut, au titre de vice-champion derrière le Bayern Munich en 2018. Remercié un an plus tard, il s’expatrie au Spartak Moscou où il joue les trouble-fête dans la course au titre 2019 avant de mettre le cap sur le RB Leipzig en décembre 2021. Et d’en être limogé en septembre 2022, après une défaite à domicile contre le Shakhtar Donetsk.

Libre de tout engagement depuis 5 mois maintenant, son profil correspondait parfaitement à celui d’un sélectionneur jeune appelé à échafauder le futur du football belge en compagnie de Franky Vercauteren, dont la nomination comme Directeur technique national, que nous vous annoncions le week-end passé, ne fait désormais plus aucun doute.