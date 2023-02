City Mall a jusqu’au 8 mai, au plus tard, pour démolir les galeries Voos à Verviers

Fin novembre déjà, le bourgmestre et le collège communal avaient demandé à City Mall de démolir les ruines des galeries Voos. Mais rien n’avait bougé.

Dans l’arrêté, on peut lire que City Mall avait répondu à la Ville, en décembre, que « des démolitions n’étaient pas requises à court terme mais qu’elles auront lieu dans le courant de l’année 2023 ». Désormais Alexandre Loffet demande au propriétaire de presser le pas.

Ainsi le début des travaux de démolition doit avoir commencé le 28 février au plus tard. Et tout doit être terminé pour le 8 mai 2023 au plus tard.