Pamela Anderson raconte sa vie : que nous apprend le docu intimiste de Netflix? L’ex-star d’« Alerte à Malibu » se raconte dans un documentaire sur Netflix, mais aussi dans une nouvelle autobiographie. Viols, sex-tape, amours foireuses... tout y passe. Pamela Anderson se montre sans fard dans « Pamela, a love story », sur Netflix. © Netflix

Par Jean-Jacques Lecocq

Un an après la sulfureuse minisérie Disney+ « Pam & Tommy », inspirée de l’affaire de la sex-tape volée de Pamela Anderson et Tommy Lee, la sulfureuse blonde donne sa vérité à partir de ce 31 janvier dans le documentaire Netflix, « Pamela, a love story », et via une nouvelle autobiographie, « Love, Pamela », chez Harper Collins.

Dans chaque cas, Pamela Anderson entend raconter sa vérité toute nue sur sa vie, avec ses propres mots. Dans le documentaire, elle apparaît d’ailleurs au naturel, sans maquillage, revenue s’installer auprès de ses parents dans sa ville natale, Ladysmith, sur une petite île près de Vancouver, au Canada. Là, parcourant ses journaux intimes, les coupures de presse et les cassettes, elle revient sur ses traumatismes, mais aussi ses joies intimes et professionnelles.

Pamela se livre aussi dans une nouvelle autobiographie, «Love, Pamela» © Harper Collins

Une véritable thérapie pour l’ex-playmate, âgée aujourd’hui de 55 ans. Tout y passe : sa famille dysfonctionnelle, les abus sexuels de sa baby-sitter, son viol, à 12 ans, son explosion chez « Playboy », ses amours, l’aventure « Alerte à Malibu », sa folle histoire d’amour avec Tommy Lee et, bien sûr, le scandale de leur sex-tape volée, en 1996. « C’était ma vie privée, pas ‘’Playboy’’ », se défend encore aujourd’hui Pamela. « C’est comme un viol. » Un viol qui rappelle ceux déjà vécus enfant…

Pamela revient aussi sur sa vie compliquée avec Tommy. C’est l’amour de sa vie, mais elle, avec le recul, Pamela admet que la violence de Tommy était déjà présente bien avant le vol de la cassette. Jaloux, il la harcelait. Il démolira l’intérieur de sa caravane sur le plateau d’« Alerte à Malibu » parce qu’elle avait eu une scène de baiser avec un acteur. Dans People, elle explique avoir sombré à ce moment : « J’étais confuse, triste, fatiguée, pas dans mon état normal. Je m’étais mise dans la baignoire et j’avais avalé des médicaments avec de la vodka. J’ai sombré lentement sous le niveau de l’eau, mais heureusement, j’ai eu des nausées et j’ai tout vomi. » Aujourd’hui, entre deux mariages (elle divorce pour la sixième fois) préfère mettre en avant ses engagements, pour la défense des animaux, le végétarisme ou Julian Assange.

Tommy Lee et Pamela Anderson au temps du bonheur. Tout n’était pas que rose et sexe. © Isopix

Plus étonnant, dans le documentaire, Pamela affirme ne jamais avoir regardé la cassette et même ne pas savoir qui l’a volée, alors que la série « Pam & Tommy » nommait, elle, Rand Gauthier (joué par Seth Rogen). L’entrepreneur s’était vengé de Tommy après son refus de payer les travaux de rénovation de leur maison.