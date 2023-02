Et le numéro 1 mondial est… ?

Avec près de 10,5 millions de véhicules vendus en 2022, Toyota est incontestablement le plus grand constructeur automobile au monde. Le géant japonais devance une fois de plus le groupe Volkswagen qui a écoulé 8,3 millions de véhicules l’année dernière. Et avec 1,12 million d’exemplaires, c’est la Corolla qui domine largement le classement de la voiture la plus vendue au monde.

Retard électrique

Mais la première place du groupe Toyota (qui comprend également les marques Lexus, Daihatsu et Hino) n’occulte pas le retard colossal pris par le constructeur en matière d’offre électrique. La marque n’a en effet lancé son premier modèle 100% électrique, la bZ4X, que l’année dernière. Un retard qui ne devrait cependant pas l’empêcher de continuer à truster le haut du podium grâce à son énorme volume de production sur des marchés où l’électrique ne joue pas un grand rôle.