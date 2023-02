Une Chinoise dans la neige

Après les modèles 009 et 001, Zeekr, qui appartient au géant chinois Geely (tout comme Lotus, Lynk&Co, Volvo et Polestar) s’apprête à lancer un troisième modèle sur le Vieux Continent. La 003, qui semble avoir été spécialement conçue pour l’Europe, est une 5 portes compacte de la taille d’une VW ID.3. Elle devrait partager sa plateforme avec la future Volvo EX30 et la Smart#1.

Un ou deux moteurs

A savoir une batterie de 66 kWh et la possibilité d’opter pour une version à simple (propulsion) ou double (traction intégrale) moteur. La première développerait 272 ch, contre 428 ch pour la seconde. Même si Zeekr ne donne aucun détail technique, on imagine que l’autonomie devrait être similaire à celle de ses cousines, de l’ordre de 440 km. On en saura plus en avril, lorsque cette 003 sera officiellement présentée au Salon de Shanghai.