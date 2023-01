L’Union, qui va affronter l’Antwerp en Coupe, a retenu la leçon des Rangers: «On sait que le match retour à l’extérieur sera décisif»

Peu importe le résultat qui viendra sanctionner cette demi-finale aller, une chose est certaine : l’Union ne versera pas dans l’euphorie. Car le traumatisme vécu face aux Rangers au mois d’août dernier est encore dans toutes les têtes. Et particulièrement dans celle de Karel Geraerts. « C’est la deuxième fois cette saison qu’on va jouer une rencontre en aller-retour », fait remarquer le T1 de l’USG. « Le groupe a beaucoup appris de ce duel face aux Écossais. Et je suis convaincu qu’il en a tiré les leçons. »

À l’époque, les Saint-Gillois avaient dignement fêté la victoire au match aller (2-0). Peut-être un peu trop car ils étaient brutalement redescendus de leur nuage au retour (défaite 3-0). « Qu’on gagne, qu’on perde ou qu’on fasse un match nul ce mercredi, on sait qu’il y aura le match retour à l’Antwerp qui sera décisif. Notre but sera de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour le retour dans un mois (NDLR : qui aura lieu le 2 mars). Car on jouera alors à l’extérieur. Or, tout le monde préfère toujours commencer hors de ses bases et terminer à domicile. Mais c’est comme ça, et ce n’est pas un problème. »

Les Unionistes savent en tout cas qu’ils ne sont qu’à trois rencontres de remporter un trophée majeur pour la première fois depuis 1935 (lorsqu’ils avaient remporté leur onzième et dernier titre de champion de Belgique). Mais le poids de l’histoire ne fait pas peur au coach des Jaune et Bleu. « On ne pense pas trop à cette période sans trophée. Les joueurs ont déjà beaucoup donné à l’Union ces dernières saisons. Ils ont remis le club sur la carte du football belge, ce qui est déjà magnifique. Ils ont déjà écrit l’histoire. Ce mercredi, s’ils ressentent de la pression, ce ne sera que de l’énergie positive. Et elle devra les stimuler à faire de gros efforts. »