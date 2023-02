«The Voice»: un ancien coach va faire son grand retour, mais dans un nouveau rôle (photo)

La saison 12 de « The Voice : la plus belle voix » se prépare avec un nouveau banc de coachs composé de Zazie, Amel Bent, Vianney et les frères Bigflo et Oli, qui se partageront un seul et même fauteuil.

Mais ce n’est pas tout ! Un ancien coach reviendra également dans l’émission, dans un tout nouveau rôle. Un cinquième fauteuil fera ainsi son apparition cette année. Celui qui l’occupera aura pour mission d’aider l’assistance à faire ses choix au moment de super cross battles (soit lorsque deux candidats de deux équipes devront être départagés par le public), afin de désigner les demi-finalistes qui accéderont aux soirées en direct. Ce « super coach », c’est le chanteur Mika !