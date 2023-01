Le food market du Wolf aura bientôt un petit frère… le Fox: les fondateurs développent ce projet à Boitsfort

Pascal van Hamme et Thierry Goor, les deux fondateurs du food market du Wolf à Bruxelles, s’apprêtent à lancer un nouveau concept similaire. Après le « loup », vient le « renard ». Dans la lignée de son grand frère, ce futur marché couvert de la restauration prendra le nom de « Fox », renseigne ce samedi L’Echo.

Un projet qui est sur la table depuis presque deux ans et qui a nécessité plus de 3,5 millions d’euros d’investissements de la part des deux entrepreneurs.

Si actuellement le chantier bat son plein, à l’avenir, le concept comportera dix stands de nourritures, un bar central ainsi qu’un bar de café à emporter. Les fondateurs ont clairement décidé de dupliquer le concept qui fonctionnait déjà, dans le sud de Bruxelles. Petit plus ici, à Watermael-Boitsfort : l’espace est agrémenté d’une terrasse extérieure de 300 m², juste à côté d’un plan d’eau.

Et le nom du Fox est certes un clin d’œil à son grand frère, le Wolf, mais pas que… « C’est aussi une référence à la couleur rousse de l’extérieur du bâtiment et au fait qu’il y a énormément de renards par ici », expliquent Pascal et Thierry à nos confrères.

Cerise sur le gâteau : un des candidats de l’émission Top Chef aura son propre stand, dévoile L’Echo.