Attaque d’Algésiras: le suspect sera soumis à une expertise psychiatrique

Le gouvernement n’avait pas écarté la semaine dernière l’hypothèse de troubles mentaux et la police a insisté de nouveau lundi sur la personnalité «instable» de Kanjaa.

Un voisin du suspect avait, pour sa part, indiqué à l’AFP que le jeune Marocain «n’était pas bien dans sa tête» et qu’il avait «totalement changé depuis un peu plus d’un mois», se laissant pousser la barbe et ne s’habillant plus qu’en djellaba.