EDITO – Nucléaire et climat: l’ambition d’une feuille morte

Le gouvernement wallon s’est totalement déchiré sur le dossier liégeois, entre ceux (Ecolo) qui plaidaient pour une limitation de l’activité et des retombées sur l’environnement et ceux (le MR et un PS très discret sur la question) qui mettaient en avant le développement de l’activité et de l’emploi.

Paradoxe. Du côté de Tihange, on constate des positions diamétralement opposées d’un point de vue de l’impact climatique : le MR se bat pour le maintien d’un maximum de centrales nucléaires, en raison de leur impact carbone beaucoup plus faible que celui des énergies fossiles. Et ici, c’est Ecolo et le PS (une nouvelle fois de manière moins franche) qui poussent depuis des années pour la sortie du nucléaire. Dans les deux cas, l’urgence climatique n’apparaît pas comme une priorité incontournable. C’est un fait. Incontestable.