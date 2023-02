Un nouveau-né «sauve la vie de sa mère» après qu’elle a souffert de maux de tête extrêmement douloureux: «Mon petit garçon m’a littéralement sauvée»

Abi Naylor, 28 ans, a déclaré que son nouveau-né « lui avait sauvé la vie » après que les médecins eurent découvert une tumeur au cerveau en un rien de temps. En effet, elle avait été transportée à l’hôpital avec des maux de tête extrêmement douloureux une semaine après la naissance de son fils. Un scanner a révélé une grosse tumeur sur son cerveau d’environ 7 cm et une opération a été nécessaire pour la retirer.

Les médecins ont assuré que s’il n’y avait pas eu la grossesse d’Abi, la tumeur aurait pu grossir plus longtemps et causer plus de dégâts. Au lieu de cela, ses hormones de grossesse ont accéléré la croissance de sa tumeur. « Mon petit garçon m’a littéralement sauvé la vie », a-t-elle déclaré au Mirror.