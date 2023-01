Jade, une petite fille de Bruxelles atteinte de microtie, a besoin de vous pour son opération onéreuse!

Jade est atteinte de microtie, une malformation des oreilles. L'ASBL créée par ses parents collecte donc des fonds afin de financer les opérations des oreilles et canaux de Jade aux États-Unis. Le montant de l’opération s’élève à 200.000 €...

Cette association à but non lucratif, et à caractère humanitaire, est une organisation caritative qui apporte un service aux familles et aux enfants atteints d’aplasie, atrésie et microtie.