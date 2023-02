Le dernier clip de Damso réalisé par un Ottintois

Fin 2022, alors que l’artiste belge aux millions de streams est en pleine tournée dans l’hexagone, Antoine Assumani reçoit un appel. « Il voulait que je vienne filmer une dizaine de dates pour sortir le clip Cœur de Pirate, un morceau teasé en 2016, avec les images de la tournée. Le tout, juste après le dernier concert ! » explique le réalisateur qui avait déjà travaillé avec Damso lors de certains festivals cet été.

Un projet fou qui pousse le jeune réalisateur à prendre un congé sans solde pour suivre l’équipe à Marseille, Dijon, Bordeaux, Genève, Bruxelles et Paris. « J’ai mis mon job en pause pendant un mois et demi pour être à 100 % dans le projet » indique-t-il. « Damso voulait que je filme les concerts évidemment mais aussi l’avant et après, les techniciens, les voyages… ».