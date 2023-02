«Les médecins étaient inutiles»: leur petit garçon de 4 ans décède dans leurs bras, ils l’avaient pourtant emmené six fois chez le docteur…

Nadia et Sarfraz, les parents de Rayhan Majid, sont en détresse. Leur fils est mort le 7 avril 2018, des suites d’un cancer du cerveau, rapporte The Sun. En octobre 2017, ils ont commencé à se rendre plusieurs fois chez quatre médecins différents à six reprises à cause des maux de tête de leur fils. À chaque fois, ils n’ont rien détecté : « Nous savions juste que quelque chose n’allait pas, alors nous l’avons emmené chez les médecins, mais ils n’étaient pas très utiles », pour Nadia.

Ils ont donc fini par amener Rayhan aux urgences, des examens ont révélé la présence d’une masse de 3x4cm dans son cerveau.