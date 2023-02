Le café thudinien «Au beffroi» organise un concert du rappeur Furax Barbarossa le 25 février au Dôme à Charleroi: déjà plus de 450 préventes vendues

C’est un événement qui va sans aucun doute ravir les amateurs du genre ! Le rappeur toulousain Furax Barbarossa va se produire le 25 février prochain au Dôme (Charleroi), dans un concert exceptionnel. « Il s’agira de sa seule date en Belgique. Il se produira dans le cadre de son ‘Caravel Tour’ », s’exclame Mathias Lesoil, le gérant du café « Au beffroi » et organisateur de l’événement.

Les tickets pour le concert sont disponibles directement au café, au prix de 17,50 €, ou sur le site Ticketmaster, au prix de 19,50 €, via le lien suivant : www.ticketmaster.be/event/furax-barbarossa-tickets. Déjà plus de 450 préventes ont été vendues, mais il est encore possible de s’en procurer, alors n’hésitez plus !