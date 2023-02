«Koh-Lanta: le feu sacré»: trois Belges participeront à l’aventure! Présentations… (photos)

Privée d’aventuriers du plat pays depuis l’édition spéciale « L’île des héros » en 2020, le jeu de TF1 se rattrape et promet trois de nos compatriotes au casting du « Feu sacré » !

La nouvelle saison de « Koh-Lanta » (TF1), intitulée « Le feu sacré », risque d’être particulièrement suivie chez nous à partir du 21 février : 3 Belges font partie des 20 nouveaux aventuriers qui établiront leur campement sur la grande île de Luçon située à l’Est des Philippines.

Kinésithérapeute sportive âgée de 27 ans, Helena pratique le triathlon, l’équitation et la boxe thaï. Si on a déjà pu la voir dans « Ninja Warrior », elle est aussi et surtout chroniqueuse dans l’émission le « 6-8 » sur la RTBF, présentée par Sarah De Paduwa. De son côté, Emin est le doyen de cette saison : à 56 ans, le directeur de Brussels Expo s’inscrit à « Koh-Lanta » depuis… 20 ans ! Enfin, Elodie est, à 35 ans, responsable marketing pour des jeux de société mais également passionnée d’opéra.