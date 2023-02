Steven, 41 ans, est contraint de payer une amende à cause… d’un problème de lecture: une erreur qui lui coûte très cher!

Après avoir été réveillé par des huissiers menaçant de lui saisir sa voiture, Steven a été contraint de payer 566 euros. Pourtant, il s’agissait bien d’une erreur. « C’était horrible et tellement dégradant, que tous les voisins voient deux personnes venir prendre de l’argent que je ne devais vraiment pas », relate-t-il au Mirror.

Steven a reçu pour la première fois une lettre du conseil municipal de Birmingham en juin 2022, lui demandant de payer une amende de 98 euros pour avoir circulé dans une zone de basses émissions. Il a téléphoné et envoyé des preuves que son véhicule se trouvait à Oldham, et non à Birmingham, au moment de l’infraction présumée.