Manifestation contre la réforme des retraites: selon la CGT, 500.000 manifestants étaient présents à Paris

A Paris, où le syndicat CGT a affirmé comptabiliser quelque 500.000 personnes, le cortège s’est élancé en début d’après-midi, emmené par les leaders syndicaux rassemblés derrière la banderole «Réforme des retraites: travailler plus longtemps, c’est non».

La mobilisation était forte également dans les grandes villes de France, avec 40.000 personnes à Marseille, contre 26.000 le 19 janvier et, selon les sources, entre 28.000 et 65.000 personnes à Nantes.

Les manifestations étaient marquées par une forte présence de femmes protestant contre une réforme «injuste» dont elles s’estiment les «grandes perdantes».

Tous les leaders syndicaux se sont félicités d’une affluence supérieure à celle de la première journée de mobilisation.

«Il y a plus de monde encore que la dernière fois», a affirmé Laurent Berger (CFDT), au diapason de Philippe Martinez (CGT), assurant que «c’est plus que le 19, dans tous les retours qu’on a».

Le nombre de grévistes semblait en revanche en baisse dans plusieurs secteurs publics et privés, notamment dans la fonction publique, avec un taux de grévistes de 19,4% à la mi-journée contre 28% lors de la première journée de mobilisation, selon le ministère de la Fonction publique.

Dans l’Education, le ministère annonçait un taux d’enseignants grévistes de 25,92%, bien en deça de la précédente mobilisation, mais les syndicats évoquaient eux au moins 50% de grévistes.

Dans les transports, la grève des contrôleurs aériens provoquait des perturbations et des retards, et en dépit de chiffres en baisse, la circulation des trains et des métros était fortement perturbée.

La mobilisation restait forte dans les raffineries et dépôts de carburants de TotalEnergies qui comptent 75 à 100% de grévistes, selon la CGT. La direction du groupe estime pour sa part que le taux de grévistes s’élève à 55%, contre 65% le 19 janvier.

La réforme des retraites, chantier crucial du second quinquennat d’Emmanuel Macron, prévoit un recul de l’âge légal de 62 à 64 ans et une accélération de l’allongement de la durée de cotisation.