Habitants de l’entité de Belœil, envie de vous investir dans votre village? C’est le moment!

La CLDR est une commission consultative composée d’élus et de citoyens qui se réunit au minimum quatre fois par an afin de discuter et de débattre de l’avenir de la commune, tout en mettant en œuvre des projets repris dans le Programme Communal de Développement Rural. L’actuelle mouture du PCDR date de 2019 et se développera jusqu’au terme de cette décennie.

Parmi les réalisations, on peut évoquer la création de la liaison paysagère (Belœil), de la salle de la Grange (Belœil) et de la Maison de Village de Wadelincourt. D’autres verront le jour comme la Place de Basècles, le verger conservatoire de Quevaucamps ou encore des logements intergénérationnels à Grandglise.

Un groupe actif sur le terrain

Parallèlement à la mise en œuvre des fiches projets du PCDR, la commission forme un groupe actif où les échanges sont nombreux et ce, avec des personnes de toutes les générations. Cette dynamique forme un socle sur lequel d’autres actions sont menées sur le terrain. On peut ainsi prendre en exemple la constitution de groupes de travail comme celui dénommé « Chapelle » qui réalise un inventaire participatif des chapelles, niches, croix et reposoirs qui émaillent les rues et sentiers des dix villages de Beloeil dans le but de créer des circuits pédestres. Il existe également le groupe « Biodiversité » qui a pour ambition d’être actif dans le cadre d’actions en faveur de l’environnement dans la commune ou encore quelques membres d’un autre groupement qui s’investissent dans la valorisation des entrées des villages de l’entité et à la localisation des points stratégiques.