Les routes du Brabant wallon sont dans un état déplorable: «Quand nous quittons la E411, sortie Rosières, même un aveugle pourrait dire qu’il est à Rixensart»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’état des routes belges n’est pas réputé pour être le meilleur d’Europe. Nids-de-poule, rues dégradées sur plusieurs mètres, certains disent qu’on pourrait écrire un roman sur le sujet.

La Wallonie est particulièrement touchée par ce problème et le Brabant wallon n’est pas non plus épargné.

de videos

Dans certaines communes, les riverains n’en peuvent plus de l’état des voiries et du manque de réaction des communes : « Rien n’est mis en place pour réparer les trous ni même les signaler. Un danger pour les voitures mais aussi pour les usagers faibles », déplore Sandra, une habitante de Rebecq, qui emprunte des routes dégradées quotidiennement.