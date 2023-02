Warcoing: un nouveau quartier résidentiel avec 14 habitations, 30 places de parking et un parc à projet didactique

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le visage des abords de l’Escaut, entre la rue Verte et la rue du Rivage à Warcoing, non loin de la société Cosucra, va changer au cours des mois à venir. Non pas avec la réalisation d’un projet immobilier « XXL » comme présenté au départ avec la construction d’un immeuble à appartements évoquée à un moment, mais bien la construction d’un clos de 14 habitations qui fera aussi la part belle aux espaces verts.