«Koh Lanta: le feu sacré»: cette candidate belge est loin d’être une inconnue des téléspectateurs! (photo)

Elle s’appelle Helena Roosen, et... si son nom ne vous dit rien, son visage vous rappelera peut-être quelque chose.

Ca y est : on sait quand reviendra « Koh-Lanta » sur TF1 ! La saison du « Feu sacré » sera lancée le 21 février, avec à son compteur pas moins de trois candidats belges. Dont une certaine Helena Roosen. Une jeune femme qui n’en est pas à son coup d’essai à la télévision !

Kinésithérapeute sportive, celle qui pratique le triathlon, l’équitation et la boxe thaï a déjà participé à « Ninja Warrior », aussi sur TF1. Pour les Belges, elle est aussi et surtout chroniqueuse dans l’émission le « 6-8 » de Sara de Paduwa, sur la RTBF, où elle distille ses conseils pour améliorer son sommeil, sa posture ou encore pour renforcer ses fessiers et ainsi soulager son dos.