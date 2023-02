Une ancienne Blanche-Neige de Disneyland raconte son calvaire au quotidien: elle se faisait draguer par des pères de famille devant leur femme et enfants, «des hommes ont posé leur main sur mes fesses»

La réalité derrière les apparences. Une femme jouant la princesse Blanche-Neige au sein du parc de Californie a raconté son expérience sur Reddit, rapporte le Daily Mirror.

« Les gens sont fous et sont prêts à dire ou à faire n’importe quoi pour obtenir une interaction. Parfois c’est flatteur et parfois c’est effrayant », témoigne-t-elle. Elle raconte notamment certaines agressions qu’elle a pu subir : « Il y a eu quelques occasions où des hommes, et parfois des femmes, se sont approchés de moi et m’ont fait des commentaires explicites. Rester dans le personnage et essayer de faire en sorte que les enfants ne remarquent pas que c’est arrivé peut être difficile. »