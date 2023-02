Scandale au Parlement européen: le forcing d’Eva Kaili pour sortir de la prison de Haren avec un bracelet électronique

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce mercredi, la parlementaire grecque sera incarcérée à Bruxelles depuis cinquante-quatre jours et elle continuera de clamer son innocence. Chaque mois, elle se présente devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles pour demander sa libération sous condition.

Chaque fois, la juge l’a rejetée. Pas de bracelet électronique et pas de retour à son appartement où elle aurait le bonheur de retrouver sa petite fille. L’enfant fêtera ses deux ans ce 24 février et on sait déjà que ce sera en l’absence de son père. Francesco Giorgi sera toujours dans sa cellule de la prison de Saint-Gilles. Pour sa compagne, il reste un espoir. Son prochain passage devant la chambre bruxelloise est prévu juste avant le début des vacances de carnaval en Belgique.