L’incroyable règle annoncée par une future mariée: les enfants seront interdits à son mariage, y compris son propre fils!

« Nous organisons un petit mariage dans un hôtel local avec 50 invités. Tout se déroule sur place. La cérémonie, le dîner et la réception se déroulent dans le même hôtel », commence-t-elle. « Les enfants sont les bienvenus à la cérémonie et au dîner de bonne heure, mais pas pour la fête qui suit. J’ai moi-même un fils de 10 ans qui sera là pour la cérémonie et le repas mais pas pour la réception. » Elle a ensuite expliqué que sa future belle-sœur tenait absolument à ce que son enfant soit présent, ne se rendant pas compte que ce choix impliquerait d’accepter la présence de tous les autres enfants.

« Nous ne les voyons pas souvent, mais dimanche dernier, nous étions tous chez mes futurs beaux-parents pour le déjeuner et les enfants ont pu se voir et elle a décidé d’en parler », poursuit-elle. « Elle a décidé que ce serait une bonne idée d’essayer de me coincer dans la cuisine, d’essayer de changer d’avis. Encore une fois, j’ai répété qu’il n’y aurait pas d’enfants à la réception et bon, ça ne s’est pas bien passé. Je jure qu’elle était sur le point de faire une crise de colère d’adulte. Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant. » Le couple est toutefois resté ferme et n’a pas changé d’avis.