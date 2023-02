Recalé par le Conseil d’État, Ulrich Bartolas entend bien concrétiser son projet Les Ateliers des Remparts à Binche: «Ma motivation est encore plus forte!»

Vendredi dernier, les Binchois apprenaient la suspension du permis de construction relatif aux Ateliers des Remparts de Binche. Le Conseil d’État a, pour l’heure, donné aux raisons aux riverains qui s’opposaient à ce projet, lequel prévoit la construction d’un centre commercial de 5.525 m², de 166 appartements et de 424 places de parking en plein cœur de la cité du Gille. L’argument de la mobilité avancé par les habitants a notamment prévalu.

« Le projet n’est pas mort, le dossier n’est pas clôturé. Nous sommes assaillis de demandes de renseignements pour les futurs logements, contactés par des commerçants qui veulent s’implanter ou félicités par des citoyens », explique le patron du groupe Bartolas. « Cette suspension fait, certes, ralentir la mise en œuvre du dossier et je pense que c’est triste pour le centre-ville et les Binchois. Mais elle laisse le temps aux parties de mieux préparer leur dossier. La motivation est même plus forte parce qu’il y a une énergie à vite clôturer cette procédure au Conseil d’État pour pouvoir lancer la construction ».