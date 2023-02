«Des prix inaccessibles alors que la précarité étudiante ne fait qu’empirer»: la FEF dit non à l’augmentation des tarifs de la SNCB

«Il est plus que temps de doter la SNCB d’un refinancement de grande ampleur, qui permettra enfin à ce service public essentiel d’être en adéquation avec les enjeux sociaux et climatiques futurs», insiste la FEF dans un communiqué.

de videos

«Aujourd’hui, un abonnement étudiant aller-retour Namur-Bruxelles coûte 363 euros par an, et à partir de 26 ans, il peut atteindre 1.813 euros. Selon notre récente enquête, près d’un étudiant sur cinq dépense plus de 500 euros par an pour ses transports. Des prix inaccessibles alors que la précarité étudiante ne fait qu’empirer avec l’augmentation du coût de la vie».