Mandat d’arrêt confirmé pour Alexandre, le jeune preneur d’otages du CEFA de Farciennes

La maman du preneur d’otages de Farciennes témoigne: «Je n’arrive pas à comprendre, ce que mon fils a fait est inexcusable» C’est une mère catastrophée, peinée, affligée et remplie d’incompréhension que nous avons pu rencontrer ce lundi. Son fils a fait les titres de Une de tous les médias pour avoir pris une classe entière en otage, jeudi dernier, au CEFA de Farciennes.

Cette maman a souhaité entrer en contact avec nous pour exprimer son mal-être face à ce que son fils a commis. « Depuis le lendemain des faits, je ne vis plus », confie cette femme, qui a souhaité conserver un légitime anonymat. Durement frappée par ce qu’elle a appris, cette mère de famille, qui a élevé seule son fils, est aux abois.

« Depuis les événements et les faits que mon fils a commis, je n’ai aucune nouvelle de la police. J’ai pu voir mon fils à deux reprises, au parloir de la prison, ce dimanche et aujourd’hui (ce lundi, NDLR). Il ne dit pas grand-chose… Tout juste m’a-t-il dit ce que vous savez déjà : il devait visiblement de l’argent, beaucoup d’argent, et son dealer l’aurait obligé à faire ce qu’il a commis ce jeudi à Farciennes. »

Cette mère l’avoue aussi : « Oui, il est confronté à la drogue : je sais qu’on parle de cannabis, d’herbe, mais je n’ai pas connaissance d’autres types de drogues. Vous savez, je n’avais plus beaucoup de contacts avec lui, depuis au moins six mois. J’ai essayé de faire ce qu’il fallait, mais non, il n’a jamais été un enfant facile à élever… »

Un énorme dispositif mis en place jeudi dernier. - J.C.

La maman du preneur d’otages n’avait plus tellement de ses nouvelles. - Christophe Hennuy

Il vit chez ses grands-parents

On apprend qu’Alexandre n’a pas terminé ses humanités : « Il a pourtant travaillé, il a aligné toutes sortes de contrats en intérim, dans le secteur de la construction. Il vit chez ses grands-parents, mes parents. Pour eux aussi, ça a été une catastrophe d’apprendre ce qu’il venait de faire. »

Car la famille, comme nombre de personnes, a suivi les informations, ce jeudi dernier, lorsque la prise d’otages a été connue et était toujours en cours. « À aucun moment, nous n’avons pensé qu’il pouvait s’agir de lui ! », s’étrangle encore la mère. « Nous n’avons aucune accroche du côté de Farciennes, aucun lien particulier. Non. Encore maintenant, je n’arrive pas à comprendre. Lui dit qu’il y a été forcé… Et qu’il n’était pas tout seul, ce soir-là ! » Cette thèse-là, en effet, avait été évoquée le soir-même des faits : des devoirs d’enquête sont toujours en cours, pour déterminer ce qu’il en est exactement.

À cause de son dealer

« Mon fils assure en tout cas avoir été menacé par son dealer, à qui il devait une petite somme pour sa consommation personnelle », poursuit sa mère. Selon lui, le preneur d’otages aurait d’abord cru qu’il allait servir de chauffeur mais au final, c’est lui qui a dû rentrer dans l’école.

« Mon fils a paniqué : son dealer lui aurait assuré qu’il connaissait l’adresse de ses proches. Il a eu peur et c’est ainsi qu’il est entré dans cette école », poursuit notre interlocutrice… Ce ne serait pas la somme qu’il devait à son dealer qui l’a convaincu mais bien les menaces envers sa famille. Toujours d’après ses dires, son complice lui aurait fait boire de la vodka et fumer des joints avant qu’il ne rentre dans l’établissement scolaire ! Jeudi soir, quand les forces de l’ordre l’ont intercepté, le jeune homme n’était en tout cas plus en possession de ses moyens.

Plusieurs équipes de police avaient été mobilisées, ce jeudi soir. - F.Vanhove

Sous influence ?

« Mon fils m’a expliqué qu’on lui avait fait des prises de sang pour toutes sortes d’examens », confirme sa mère. Ce mardi, le jeune homme passera devant la chambre du conseil de Charleroi. « Il sait ce qu’il a fait, il assumera, mais c’est vraiment très difficile à vivre, nous n’aurions jamais cru qu’il en arriverait à cela », confie encore la mère du jeune homme. « Ce qu’il a fait est inexcusable, mais il vit dans la peur, même en cellule ! »