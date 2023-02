Une tour de 15 étages de logements face à la darse, dans le nouveau projet de Rives Ardentes à Coronmeuse

La construction du nouvel écoquartier de Coronmeuse se poursuit. Après un premier permis qui a vu s’ériger quelque 200 logements (et dont 80 % sont déjà vendus), voici le second permis demandé pour la suite du projet.

« Ce nouveau permis s’intègre dans un îlot qui comprendra une Maison de Repos et de Soins, une Résidence avec Services et un immeuble R+15 de 84 logements, des bureaux et une surface commerciale, explique le communiqué de Neo Legia, le consortium à la base du projet de Rives Ardentes. L’émergence servira de repère, de phare, devant le port de plaisance et à la nouvelle capitainerie. »