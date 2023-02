Sharon, 50 ans, est handicapée et n’est plus capable d’assumer ses factures d’énergie: «J’ai beaucoup de chance d’avoir un chat, lorsqu’il a froid je le mets dans mon pull et on se réchauffe»

La maison de Sharon à Newtown, Powys, utilise une pompe à chaleur, mais cela coûte environ 9 euros par jour pour fonctionner. Cela signifie qu’elle ne peut se permettre de la faire fonctionner que pendant environ deux heures. Pendant la vague de froid de décembre, Sharon a déclaré qu’elle ne pouvait chauffer sa maison qu’entre 10 et 12 º C.

La prime Warm Home Discount est une prime de 170 euros sur les factures d’énergie en hiver, qui ont été portées à des niveaux records en plein contexte de crise énergétique et d’inflation. Cette remise lui est normalement accessible, mais les conditions ont changé. Les personnes occupant des propriétés plus petites ou des résidences plus économes en énergie ne recevront pas cette prime.

« Les gens dans mon état ressentent beaucoup plus le froid », a-t-elle déclaré à la BBC. « Être assis dans ces conditions aggrave mon arthrite, mes articulations et ma mobilité. La nuit et le jour, j’ai normalement trois à quatre couvertures. J’ai normalement deux pulls, deux chaussettes et j’ai beaucoup de chance d’avoir un chat. Parce que quand il a froid, je le mets dans mon pull et on se réchauffe. »