Scandale au Parlement européen: «Marc Tarabella est conscient qu’il peut être arrêté»

Pas de surprise. Ce mardi, la Commission juridique du Parlement européen a décidé, à l’unanimité, de recommander la levée de l’immunité parlementaire des eurodéputés socialistes Marc Tarabella et de l’Italien Andrea Cozzolino, dans le cadre de l’enquête de corruption par le Qatar. L’étape suivante sera sans surprise aussi : leur immunité sera levée en plénière ce jeudi à Bruxelles, sur le coup de 11 heures.

La Commission estime que les « faits reprochés, issus des témoignages de MM. Panzeri et Giorgi, sont suffisamment étayés » pour permettre aux autorités judiciaires de les interroger. Ce n’est pas ce que dit Me Maxim Töller, l’avocat de Tarabella. « Je dispose des mêmes informations que les députés et pour moi, ces témoignages ne sont justement pas étayés ». M. Panzeri a déclaré avoir donné 120.000 € voire 140.000 € à Tarabella, en liquide et en plusieurs versements, dans des sachets en papier. Il ne dit ni où ni quand… Mais en entendant cela, le juge Claise a aussi vite ordonné une perquisition au domicile de Tarabella à Anthisnes (le 10 décembre dernier), qui n’a apparemment rien donné. Quant à Tarabella, il dit et le répète depuis cette perquisition : il n’a reçu ni argent ni cadeau de qui que ce soit dans cette affaire.