Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les cyclistes et les piétons sont-ils en danger dans la rue Salzinnes-les-Moulins à Namur ? Oui, selon un riverain qui vient de lancer une pétition en ligne. « J’ai remarqué que cette rue est très dangereuse, notamment à cause des excès de vitesse des automobilistes. Ces derniers dépassent les cyclistes à toute vitesse et n’hésitent pas à les mettre en danger eux ainsi que les piétons », accuse un dénommé Pierrot D. qui habite dans la rue.