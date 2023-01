15.000€ pour deux vélos triporteurs électriques à Quévy: «Plus écologique et plus pratique»

Lire aussi 120 foyers de Quévy doivent se raccorder à une station d’épuration… française

Plus pratique

Cette solution est « plus écologique et plus pratique », ajoute Florence Lecompte. « Quand on circule en voiture, on ne voit pas forcément les déchets sur le côté. Alors que quand on est à pied ou à vélo, on voit mieux et on sait plus facilement s’arrêter. Et en plus, c’est mieux pour l’environnement parce qu’on ne doit pas toujours arrêter le moteur et le redémarrer. »