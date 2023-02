Bonne nouvelle pour les locataires de logements gérés par une association de promotion du logement, ils pourront bénéficier du tarif social pour la fourniture de gaz

« Tout ménage occupant un logement géré par une association de promotion du logement (APL)- un organisme à finalité sociale agissant pour l’intégration du public le plus précarisé – et dont le chauffage au gaz naturel est assuré par une installation collective, peut être qualifié de client protégé et bénéficier du tarif social pour la fourniture de gaz », a affirmé mardi, en commission du parlement régional, le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon.

Celui-ci était interrogé sur le sujet par Michel De Lamotte (Les Engagés). « Nous avons été interpellés par le fait que ces APL n’avaient jusqu’à présent pas droit au tarif social. Elles étaient donc coincées et devaient répercuter le prix plein du gaz à leurs locataires alors que ceux-ci auraient droit, individuellement, au tarif social », a expliqué le député centriste.