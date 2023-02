D1A: l’AS Eupen aura besoin d’un exploit pour accrocher Genk, le leader

Cette nouvelle date n'a pas été particulièrement appréciée par les responsables de Genk. "Ce n'est définitivement pas l’idéal pour que nos supporters arrivent à l’heure. Lors de la date initiale, plus de 800 supporters étaient prêts à se rendre à Eupen", pouvait-on lire sur le site internet du club.

Pour les Eupenois, qui se sont inclinés 3-1 dans le derby au Standard, il s'agira donc à nouveau d'affronter un gros calibre. Genk est l’actuel leader du championnat. Ce n'est pas un hasard si Genk est actuellement en tête du championnat. Le KRC n'est pas seulement l'équipe la plus dangereuse du championnat, mais aussi la meilleure défense.

Si le meilleur buteur de la compétition, Paul Onuachu, a quitté Genk lors de l’ultime jour du mercato, Eupen devra se méfier de son partenaire d'attaque Joseph Paintsil. Lors du match aller, il a marqué un doublé dans les dix premières minutes et contre Seraing, ce week-end, il a inscrit l’ultime but. Et puis il y a Mike Trésor qui a déjà distillé 15 passes décisives cette saison.

Si Genk s’est montré actif durant ce mercato hivernal, les activités de l’AS Eupen dans ce secteur on été assez limitées. L'entraîneur Still va donc devoir travailler en grande partie avec les joueurs qui étaient déjà disponibles lors de la première moitié de la saison. A cela s'ajoutent plusieurs départs de joueurs comme James Jeggo, Jan Kral ou Sambou Soumano.

Retour de Stef Peeters

En revanche, Stef Peeters, récemment blessé, est de nouveau dans le groupe contre Genk, tandis que la nouvelle recrue Brandon Baye, qui avait contribué à l'ouverture du score contre le Standard de Liège (1-0), n'est pas autorisé à jouer contre les Limbourgeois, car il n'était pas encore affilié au moment initial de la rencontre le 20 janvier. En outre, Jan Gorenc est absent en raison d'une blessure au pied et Jason Davidson est suspendu pour avoir reçu un cinquième avertissement.

Edward Still a déclaré à l'avance que la tâche qui attendait son équipe serait difficile, mais qu'il y avait déjà eu de plus grandes surprises dans le football "Nous allons mettre toute notre énergie sur le terrain pour y parvenir". L'entraîneur de Genk, Wouter Vrancken, a justement mis en garde contre les pièges d'un tel match.