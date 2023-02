Plus de 560 actions prévues pour prendre soin de la Vesdre grâce au contrat de Rivière Vesdre

Pour rappel, un contrat de rivière est un outil de gestion concertée et intégrée des ressources en eau concernant un bassin hydrographique donné. Son protocole contient une série d’actions ayant pour but de « restaurer, protéger et valoriser la qualité des cours d’eau, de leurs abords et des ressources en eaux du bassin », explique l’ASBL Contrat de Rivière Vesdre (CRV).

Les thématiques que recouvrent ces actions sont variées : gestion des déchets sauvages, prévention des inondations, épuration, gestion des plantes invasives, protection des milieux et espèces sensibles, et bien d’autres. Par la signature de ce document, les 62 maîtres d’œuvre (administrations, institutions, organismes ou associations) se sont engagés à réaliser des actions concrètes afin que la Vesdre et ses affluents deviennent plus propres et accueillants. Parmi eux, figurent 18 communes du bassin de la Vesdre, la Province de Liège, et le Service Public de Wallonie (SPW).