Épingler les gens malhonnêtes sur les réseaux est à la mode en ce moment dans notre région. Ce mardi, c’est par une publication qui dénonçait un jeune homme de Verviers, accusé d’être un voleur, que nous avons eu l’attention attirée.

« Je poste ça ici parce que beaucoup de personnes pensent que je suis avec ce gros menteur et voleur ! Ne lui faites absolument pas confiance. Non, il n’a pas de place pour Disney et non, il n’a pas de place pour la Reverze. Je n’ai rien à voir avec ses histoires de vol », écrit Josiane, une habitante de Coo (Stavelot).

Contactée, la jeune femme s’explique.