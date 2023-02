Le projet de loi de la ministre Van der Straeten visant un système énergétique neutre en carbone d’ici 2050 intégrera également les SMR

Ce projet de loi devrait en principe être soumis au gouvernement en mars. Les SMR en feront partie. La précision est importante car certains dans la majorité mais aussi dans l’opposition estiment que le développement des SMR, sur lequel le Centre d’études sur l’énergie nucléaire de Mol (SCK-CEN) mène des recherches, ne sera possible que si la loi de 2003 sur la sortie du nucléaire est modifiée. Dans son article 3, elle établit qu’ «aucune nouvelle centrale nucléaire destinée à la production industrielle d’électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, ne peut être créée et/ou mise en exploitation». Des propositions de loi ont été déposées en ce sens par le MR et la N-VA, et leurs auteurs veulent relancer le débat au parlement en mars.