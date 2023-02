Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La maladie n’arrête pas l’optimisme, aussi dure puisse tel être. C’est en tout cas le message que souhaite partager Céline Beauloye, maman d’Arthur, un petit bébé de cinq mois atteint d’un neuroblastome.

Une bosse suspecte dans le dos

Le 16 août dernier, Céline Beauloye donnait la vie à Arthur. Maman pour la première fois, l’hottonaise est, comme on peut se l’imaginer, remplie de bonheur. Le bébé va bien, il est facile, même si quelque chose attire déjà l’attention d’elle et son compagnon. « C’est en y réfléchissant maintenant que l’on se dit que ce n’était pas normal. Depuis sa naissance, on n’a jamais su lui remonter le pantalon lorsqu’il était sur la planche à langer. Dès qu’on lui soulevait les hanches, il pleurait, mais jamais je ne me suis dit qu’il avait mal. Puisqu’il s’agit de notre premier enfant, on pensait juste qu’il n’aimait pas qu’on le change », explique la maman.