Explosion à l’usine BioWanze ce mardi soir: «J’ai vu une sorte de gros éclair provenant de l’usine», le bourgmestre rassure la population

« J’ai vu une sorte de gros éclair provenant de l’usine. Quelques minutes plus tard, l’échevin Bernard Lhonnay a aussi constaté un gros dégagement de fumée. Les riverains étaient angoissés à juste titre mais je confirme qu’il n’y a aucun danger pour la population, ni pour la circulation », a expliqué le mayeur. « L’incident a démarré dans la zone de production de gluten. L’explosion s’est produite dans un sécheur, plus exactement. La procédure interne a très bien fonctionné et le système de sécurité a permis de confiner l’incendie. Il n’y a aucun blessé. C’est l’essentiel ! Les pompiers maîtrisent la situation. »

Analyses en cours

L’usine BioWanze a ajouté des précisions dans un communiqué : « Lors de l’incident de ce 31 janvier, le gluten, protéine naturelle du blé à destination du marché de l’alimentation humaine et animale, s’est enflammé à l’intérieur d’un sécheur générant une explosion. Ce type d’incident est lié à la composition caractéristique du gluten, une poudre organique inflammable dans certaines conditions. Le process est maîtrisé et contrôlé en permanence en vue de limiter le risque au maximum. Plusieurs analyses sont d’ores et déjà en cours afin de déterminer les causes de l’incident et prendre les mesures nécessaires. »