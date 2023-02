Les communes de Wallonie picarde se mobilisent pour Olivier Vandecasteele: «Ce soutien va lui donner de plus en plus de valeur et peut-être un peu compliquer la tâche des négociateurs»

De plus en plus de communes, de Wallonie picarde mais aussi d’un peu partout en Belgique, profitent de leur premier conseil communal de 2023 pour voter la motion de soutien à Olivier Vandecasteele. C’était le cas à Pecq lundi soir, où ce point mis à l’ordre du jour rejoignait la volonté d’Aurélien Pierre de tout mettre en œuvre pour obtenir sa libération. « Il faut distribuer des affichettes, pour qu’un maximum de gens adhèrent à cette opération », soulignait le conseiller, ce que validait le bourgmestre, Aurélien Brabant. « Nathalie, la sœur d’Olivier qui habite Hérinnes, nous a déjà déposé des affiches et nous en avons demandé de nouvelles. Une bâche sera aussi déployée entre l’administration communale et le presbytère à Pecq ». Lire aussi Le retour de l’arrêté anti-mendicité à Tournai? Guillaume Sanders (MR) remet le sujet sur la table: «Les riverains en ont marre, certains habitants quittent la ville» Et à la question de savoir quel impact peut avoir ce genre d’initiative locale, Aurélien Pierre répondait : « Fédérer un maximum de personnes et de communes, cela augmente l’impact des pouvoirs à l’échelon supérieur, ça donne une émulsion, une pression populaire. C’est un soutien pour lui, mais aussi pour sa famille et ses proches, et j’ai l’impression que les choses bougent en coulisses. »

« Il faut en faire plus ! » Réuni à l’extérieur de la Maison communale, l’entièreté des membres du Conseil communal d’Estaimpuis a aussi marqué son soutien à Olivier Vandecasteele. En plus de la motion demandant sa libération votée durant le Conseil communal, une bâche a été posée sur le bâtiment pour « inviter, par ce biais, l’ensemble des personnes se rendant au sein de notre Maison communale à signer la pétition qui lui est consacrée », a expliqué Daniel Senesael, bourgmestre. « Je souhaite réitérer la demande, qui m’a été partagée en nombre, à ce que notre Premier Ministre et la Ministre des Affaires étrangères se rendent, en personne, en Iran pour échanger de manière directe avec le régime de Téhéran et de mander la levée de la condamnation de notre concitoyen ainsi que l’humanisation des conditions de son incarcération. »

À Frasnes, les conseillers communaux ont observé une minute de silence ce lundi soir, en soutien à Olivier Vandecasteele. Mais pour le conseiller Jacques Dupire, cela ne sert pas à grand-chose. « Les rassemblements de citoyens comme il y en a eu à Tournai ou Bruxelles, l'Iran s'en fout ! Il faut faire plus ! On a tout de même un Wallon picard en prison. Les bourgmestres de Wallonie picarde devraient avoir un contact avec le premier ministre d'autres hautes instances. La solution n'est pas en Iran, elle est ici ».

La bourgmestre Carine De Saint-Martin a annoncé qu'une bâche serait bientôt placée sur l'Hôtel de Ville frasnois. Des applaudissements Enfin, dans la cité des Cinq Clochers, ville d'Olivier Vandecasteele, la motion a bien évidemment également été votée. « Ce soutien va donner de plus en plus de valeur à Olivier Vandecasteele et, de manière paradoxale, compliquer peut-être un peu la tâche des négociateurs », signalait Marie-Christine Marghem, cheffe de groupe MR. « On ne peut pas empêcher les démocrates de se réunir et de demander fermement le respect des droits humains élémentaires à l'égard de l'un de leur compatriote et, en l'espèce, de l'un de leur concitoyen ».