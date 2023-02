Des soldats du feu mouscronnois envoyés sur un incendie à Estaimpuis: «Des pompiers devraient prioritairement être affectés à Evregnies»

Le dimanche 22 janvier dernier, un incendie est survenu dans l’entité d’Estaimpuis. Bien que les pompiers soient intervenus, certains habitants se sont interrogés de la provenance de ceux-ci. Apparemment, il ne s’agissait pas de pompiers émanant de la caserne d’Evregnies, mais d’ailleurs. Un fait qui a inquiété certaines personnes. « Il apparaît qu’alors que la caserne devait être occupée par 12 agents dimanche dernier, ceux-ci ne sont pas intervenus pour un incendie situé sur notre zone », a souligné Daniel Senesael lors d’une de ses interventions au conseil communal. En réalité, la situation a été gérée suivant un programme informatique travaillant selon le principe de l’« aide adéquate la plus rapide ». Ce logiciel permet d’identifier le poste de secours le plus proche disposant du bon nombre de pompiers disponibles. Par exemple, pour démarrer, une auto-pompe doit disposer de six pompiers dont un sous-officier. Sinon, il devra démarrer de la caserne suivante.

Pas de « garde sous toit » le dimanche Dans ce cas-ci, il apparaît que ce nombre de pompiers disponibles n'était pas suffisant à Evregnies. « Dans certaines casernes, il y a des "gardes sous toit", celles-ci impliquent que les pompiers sont présents tout au long de la garde dans la caserne et sortent en cas d'intervention. La caserne d'Evregnies est "hybride". Une "garde sous toit" est organisée du lundi au samedi de 7h à 19h. En dehors de ça, les pompiers volontaires ou professionnels faisant des heures supplémentaires peuvent se rendre disponibles pour une garde », explique Daniel D'Herde, Commandant de la zone de secours de Wallonie picarde. Dans ce cas, les pompiers restent chez eux et vaquent à leurs occupations, se rendant à la caserne et sur le lieu d'un incendie en cas d'appel.

Une fois que l’incendie a été signalé aux pompiers, le logiciel a donc envoyé l’équipe avec les moyens disponibles les plus proches et qui arriverait le plus rapidement sur l’incendie. Dans ce cas-ci, comme il n’y avait pas de « garde sous toit » à Evregnies, ni de pompiers volontaires ou professionnels faisant des heures supplémentaires en suffisance, c’est vers Mouscron que s’est tourné le logiciel, envoyant deux auto-pompes et une auto-échelle. De la même façon, si les équipes d’Evregnies étaient déjà en intervention, le système aurait également envoyé les pompiers mouscronnois sur place.

Un système à modifier Comme l'explique le Commandant de la zone de secours, la répartition des pompiers dans chaque poste est faite selon le personnel dont la zone de secours dispose et grâce à une analyse de risque. C'est notamment pour cela que la « garde sous toit » est limitée à Evregnies. Mais le Commandant l'assure : « des engagements sont en cours à la zone de secours de Wallonie picarde. Des pompiers devraient prioritairement être affectés à Evregnies. »