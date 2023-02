Six mois plus tard, Patrick n’a toujours pas récupéré les casques de F1 volés chez lui à Montigny-le-Tilleul: «Ça devient extrêmement long…», déplore-t-il

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après un séjour de plusieurs semaines à l’étranger, Patrick ne s’attendait pas à un tel cauchemar en rentrant chez lui, à Montigny-le-Tilleul. Sa maison avait été vandalisée par des individus : à l’intérieur, tout est retourné, sali, abîmé, cassé… et même volé ! Le butin est très important, il se chiffre en milliers d’euros. Une collection d’objets pour certains rarissimes : des casques ayant appartenu à des légendes de la Formule 1 comme Ayrton Senna ou Michael Schumacker, pour ne citer qu’eux, des modèles réduits de bolides, mais également des figurines rares de Tintin, ou encore des masques africains, des montres… Six mois plus tard, Patrick n’a toujours aucune nouvelle d’une partie de ce précieux trésor.