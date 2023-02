Des soldes pluvieux mais heureux pour les commerçants de Charleroi: «On bat de peu les chiffres de 2022»

Malgré une crise énergétique qui pousse les Carolos à surveiller leurs dépenses, ceux-ci n’ont pas résisté à l’appel des réductions proposées par les magasins pendant tout ce mois de janvier. Les commerçants l’observent : le taux d’affluence est similaire à celui observé en 2022. « Cette période de soldes s’est bien passée, mais on n’a pas encore de chiffre précis. On peut cependant déjà dire qu’il y a eu une très bonne fréquentation, et ce même avant la période de soldes. On observe les mêmes résultats qu’en 2019 pour le dernier samedi, et les retours des clients et commerçants sont positifs », lance-t-on du côté du centre commercial Rive Gauche. Raphael De Dycker, directeur de Ville 2 - DR

À Ville 2, autre complexe commercial de Charleroi, le constat est le même : « Les soldes ont démarré de façon excellente, le chiffre seront sûrement un peu au-dessus de 2019. Si on regarde la fréquentation, on fait +5 % par rapport à 2019 et +20 % par rapport à 2022. Les stocks étaient limités, mais nos commerçants n’ont pas à se plaindre. Il y a eu, comme chaque année, une très bonne première semaine, un milieu plus calme et des derniers jours corrects. Avec des démarques similaires aux autres années », expose Raphaël De Dycker, le directeur de Ville 2.

Des réductions jusqu’à moins 60 % Des soldes pluvieuses, mais heureuses - A.H

Du côté de la rue de Dampremy, principale artère commerçante du centre-ville de Charleroi, les commerçants sont plutôt contents de cette période de soldes hivernales. « On bat de peu les chiffres de 2022. Les clients étaient là, et les réductions allaient jusque -60 %, et 10 % supplémentaires dès deux articles achetés », dit Gaelle Lallemand, responsable du magasin I-Code de Charleroi. Gaelle Lallemand, responsable de magasin I-Code - A.H Des réductions jusqu’à -60 %, c’est aussi ce qui était proposé chez One Step, où la gérante explique que « le bilan est ni positif, ni négatif. On avait peu de stock, mais les clientes étaient bien là. Ce qui est étonnant avec la pluie des deux premières semaines de janvier. » Fabrizzio Padovan, président de l’ASBL Shop’In - P.Schumi