Après 62 ans d’existence, Jeanine Clerdent, 85 ans, ferme définitivement son épicerie située à Mortier (vidéo)

Tous les habitants de Mortier et de nombreux villages et communes aux alentours connaissent « Chez Jeanine ». Et pour cause, cette petite épicerie de village a servi fidèlement ses clients durant 62 ans. Avec toujours la même personne derrière le comptoir : Jeanine Clerdent.

Ce sont ses parents qui ont ouvert l’épicerie en 1960 et Jeanine y aura toujours travaillé. Une épicerie, établie rue Haisse, qui est restée dans le jus.

Avec ses deux rayons, son comptoir et son étalage qui n’ont pas changé durant toutes ces décennies. Mais à 85 ans, 86 en mai, Jeanine est rattrapée par des soucis de santé, tout comme son mari qui l’a toujours aidée. « Il est temps d’arrêter. Je pense que c’est le bon moment pour le faire », souffle-t-elle.