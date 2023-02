Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le harcèlement et les agressions sexuelles n’ont, malheureusement, rien de nouveau. Il y a un peu plus d’un an, les accusations d’agressions sexuelles dans le bar El Café au cimetière d’Ixelles ont mis en lumière le sentiment d’insécurité prégnant dans le monde de la nuit. De cette affaire sont nés le mouvement #BalanceTonBar et l’UFIA (Union Féministe Inclusive Autogérée). Est-ce que la parole s’est pour autant libérée auprès de la police ?